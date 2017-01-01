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«Безопасный переход»
№ 4 от 26 января 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 136
Регулярно сотрудниками Госавтоинспекции проводятся профилактические мероприятия, направленные на снижение аварийности на дорогах района.
 
Новая победа керченских музыкантов
№ 4 от 26 января 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 128
В первые дни Нового 2017 года учащиеся и преподаватели Керченской детской музыкальной школы № 2 побывали в северной столице России Санкт-Петербурге на Пятом Международном творческом фестивале-конкурсе «Накануне Рождества».
 
Находка в Керченской крепости
№ 4 от 26 января 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 159
В крепости Керчь найдены фрагменты барельефа Богородицы с младенцем на руках.
 
Керчане удостоены Государственной премии РК
№ 4 от 26 января 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 135
Состоялось награждение лауреатов Государственной премии Республики Крым за 2016 год. Церемония прошла в Государственном Совете Республики Крым. Среди награжденных — трое керчан.
 
На заводе «Залив» организован зимний отстой судов
№ 4 от 26 января 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 142
Стремясь с наибольшей эффективностью использовать имеющиеся производственные мощности, завод «Залив» максимально загрузил свои достроечные набережные...
 
Городское радиовещание будет восстановлено
№ 4 от 26 января 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 133
Глава муниципального образования Керчи Лариса Щербула провела совещание с главным редактором газеты «Керченский рабочий» Юрием Щербой.
 
Керчане отметили День Республики Крым
№ 4 от 26 января 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 151
В День Республики Крым керчан пригласили на праздничный концерт в обновленном зале культурного центра имени Богатикова.
 
Получили награды авторы лучших новогодних открыток
№ 3 от 19 января 2017 :: Новости Феодосии Просмотров: 291
В картинной галерее Восточно-Крым­ского историко-культурного музея-за­поведника подвели итоги конкурса детских работ «Моя новогодняя открыт­ка-2017».
 
Поход в кино
№ 3 от 19 января 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 274
После новогодних каникул отдел судебных приставов по городу Керчи подарил своему подшефному коллективу — Керченской специальной школе-интернату поход в кинотеатр «Украина».
 
«Зимние мотивы»
№ 4 от 26 января 2017 :: Наши конкурсы Просмотров: 63
Сегодня свои работы на конкурс представляют два участника. Первоклассник Степан Берлов вместе с бабушкой сделал весёлого снеговика и сладкую ёлку.
 
Отважный комиссар Калинин
№ 4 от 26 января 2017 :: Помним, гордимся Просмотров: 131
(Окончание. Начало в № 3).
…Разведчики быстро подметили скромность нового командира.
 
Певица и актриса Эльзара Баталова
№ 4 от 26 января 2017 :: История Просмотров: 122
О чем мечтала эта девочка в детстве? Она успешно «лечила» своих кукол, помогала подружкам, когда те получали ссадины или царапины. Эльзара мечтала стать врачом.
 
Для людей читающих, творческих, думающих
№ 4 от 26 января 2017 :: Культурная жизнь Просмотров: 118
Функции современной библиотеки не ограничиваются только хранением книг.
 
Студентам — о службе в полиции
№ 4 от 26 января 2017 :: Образование Просмотров: 116
В ОМВД России по Ленинскому району в рамках общероссийской акции «Студенческий десант», приуроченной ко дню российского студенчества, была организована экскурсия по ОВД для учащихся Ленинского техникума сферы обслуживания и транспорта.
 
Памяти Володи Дубинина
№ 4 от 26 января 2017 :: Образование Просмотров: 123
75 лет назад, в январе 1942 года, в Керчи трагически оборвалась жизнь способного и смышленого подростка Володи Дубинина. Посмертно юный разведчик был награжден орденом Красного Знамени.
 
«Зимние мотивы»
№ 3 от 19 января 2017 :: Наши конкурсы Просмотров: 103
Первый участник нашего конкурса — Илюша Акилов, 8 лет. Илюша учится в 3 классе школы № 5.
 
Природа Крыма: уникальна и удивительна
№ 3 от 19 января 2017 :: Тематические рубрики Просмотров: 259
(Окончание. Начало в № 46)
Сокровища Черного моря
Скат-хвостокол. Хрящевая, плоская живородящая рыба, родственница акул.
 
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