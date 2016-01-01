    Металл

Праздник новогоднего угощения
№ 1 от 5 января 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 134
Традиция раздавать новогоднее угощение керчанам от властей города зародилась в 2002 году и до сих пор не теряет своей популярности.
 
Новости из сказочного леса
№ 1 от 5 января 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 133
Весело, необыкновенно интересно прошел новогодний праздник у ребят Войковской школы Ленинского района.
 
Дискотека зовет все ребят на Новый год!
№ 1 от 5 января 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 136
Новый год! За что же мы любим этот праздник? За смолистый запах елки в доме, за приятные хлопоты, новые надежды, подарки родным и близким, за ожидание чуда, непременно лучистого, светлого, доброго, что обязательно свершится в новом году.
 
Игровая площадка в подарок
№ 1 от 5 января 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 119
Предновогодние подарки преподнесли Керченской специальной школе-интернату Московский благотворительный фонд «Формула добра» и керченская кафе-столовая «Кузя».
 
Если вы нуждаетесь в помощи
№ 1 от 5 января 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 140
ГКУ РК «Центр оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым» создан Распоряжением Совета министров Республики Крым и с 1 августа 2016 г. работает круглосуточно.
 
Завод «Залив» планирует построить спорткомплекс
№ 1 от 5 января 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 136
Как сообщает пресс-служба предприятия, идея создания физкультурно-оздоровительного комплекса возникла у руководства судостроительного завода «Залив» еще два года назад.
 
Спасибо полиции!
№ 1 от 5 января 2017 :: Новости Керчи Просмотров: 163
Так случилось, в праздничные дни у меня угнали машину из гаража. Я подала заявление во 2 Керченское оделение полиции.
 
Еженедельник «Боспор» — своим подписчикам
№ 52 от 29 декабря 2016 :: Новости Керчи Просмотров: 193
Доброй традицией в редакции рекламно-информационного еженедельника «Боспор» стал предновогодний розыгрыш призов среди подписчиков.
 
Новогодние подарки от керчан
№ 52 от 29 декабря 2016 :: Новости Керчи Просмотров: 165
Керченскую специальную школу-интернат поздравили с наступающим Новым годом организаторы благотворительной акции.
 
Природа Крыма: уникальна и удивительна
№ 1 от 5 января 2017 :: Тематические рубрики Просмотров: 129
(Продолжение. Начало в № 46)
Сокровища Черного моря
Черное море по составу и характеру распределения живых организмов очень своеобразно и неповторимо.
 
Женские образы в скульптуре Боспора
№ 1 от 5 января 2017 :: История Просмотров: 123
(Окончание. Начало в № 51)
К излюбленным изображениям в греческом искусстве относится образ Ники, крылатой богини победы.
 
Жилищно-коммунальное хозяйство города: итоги и планы на будущее
№ 1 от 5 января 2017 :: Тематические рубрики Просмотров: 113
Реформа жилищно-коммунального хозяйства буквально перевернула жизнь керчан.
 
Природа Крыма: уникальна и удивительна
№ 52 от 29 декабря 2016 :: Тематические рубрики Просмотров: 189
(Продолжение. Начало в № 46)
Пернатые Крыма в систематическом отношении отнесены учеными к 19 отрядам, в составе которых 300 видов птиц.
 
Женские образы в скульптуре Боспора
№ 52 от 29 декабря 2016 :: История Просмотров: 186
(Продолжение. Начало в № 51)
Почитали боспорцы также Кибелу, которую в посвятительных надписях именовали Фригийской матерью или просто Матерью.
 
Экологические успехи школьных волонтеров
№ 52 от 29 декабря 2016 :: Образование Просмотров: 177
Экологические праздники с каждым годом становятся популярными в Крыму.
 
Вековой юбилей ветерана
№ 52 от 29 декабря 2016 :: Помним, гордимся Просмотров: 173
В читальном зале библиотеки им. Белинского чествовали с юбилеем замечательного керчанина — Николая Ивановича Шарапова, которому недавно исполнилось 100 лет.
 
Лицеистки снова первые
№ 52 от 29 декабря 2016 :: Спорт Просмотров: 145
20 декабря завершились соревнования спартакиады города по волейболу среди девушек. Победителем соревнований стала сборная Лицея искусств.
 
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